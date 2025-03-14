В ЄС відповіли, чи постачатимуть зброю Україні у разі перемир'я

Дипломати у Брюсселі на умовах анонімності кажуть, що ЄС постачатиме зброю Києву навіть під час потенційного припинення вогню.

Країни Євросоюзу не збираються виконувати вимогу РФ щодо припинення постачанні зброї Україні під час 30-денного припинення вогню.

Про це пише DW з посиланням на неназваних європейських дипломатів.

"Євросоюз прагне, щоб Україна опинилася в найбільш сильній позиції на мирних переговорах, а також могла відмовитися від "поганої", як сказав би Трамп, угоди і вибрати найбільш підходящий для себе момент для переговорів. Я не думаю, що Євросоюз і його члени припинять постачання зброї Києву, якщо агресор вимагатиме цього як умову перемир'я", – сказав європейський дипломат на брифінгу у Брюсселі.

Інший дипломат додав, що під час потенційного припинення вогню слід озброювати Україну, а в жодному разі не навпаки.

"Бої все ще продовжуються, але навіть якщо в них настане пауза, потрібно зробити Україну "сталевим дикобразом", – зазначив третій дипломат ЄС.

Він вважає, що потрібно поставити Україну в сильне становище на переговорах і не дати росіянам скористатися "другим шансом" для перегрупування та повторної атаки.

За словами четвертого дипломата, ЄС не повинен послаблювати підтримку України у разі перемир'я, завдання союзників – створити їй сильну позицію.

"Ідея у тому, щоб, перебуваючи у сильній позиції, Україна покращувала свої оборонні можливості та могла продовжувати стримування у разі відновлення військових дій", – сказав він.

Раніше єврокомісар відповів, чи зможе ЄС впоратися самостійно, якщо Трамп скасує допомогу Україні.

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