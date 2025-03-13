Утром на Днепропетровщине и Запорожье прогремели взрывы

Взрывы раздались из-за работы сил ПВО.
На рассвете 13 марта в Запорожской области и Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за угрозы БпЛА.
Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.
Федоров сообщил о взрывах около 5 утра на фоне угрозы вражеских беспилотников в Запорожской области.
Впоследствии глава ЗОВА добавил, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.
Кроме того, местные жители сообщили о взрывах в Днепропетровской области после объявления воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 13 марта прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в ОВАе показали последствия удара БпЛА по Днепру.
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