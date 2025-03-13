Утром на Днепропетровщине и Запорожье прогремели взрывы

На рассвете 13 марта в Запорожской области и Днепре прогремели взрывы во время воздушной тревоги из-за угрозы БпЛА.

Об этом сообщил руководитель Запорожской ОВ Иван Федоров.

Федоров сообщил о взрывах около 5 утра на фоне угрозы вражеских беспилотников в Запорожской области.

Впоследствии глава ЗОВА добавил, что в регионе работают силы противовоздушной обороны.

Кроме того, местные жители сообщили о взрывах в Днепропетровской области после объявления воздушной тревоги.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 13 марта прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в ОВАе показали последствия удара БпЛА по Днепру.

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