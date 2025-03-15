Україна перебуває під атакою ворожих БпЛА: куди прямують цілі

Україну в ніч проти 15 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

БпЛА на Чернігівщині рухаються західним курсом у напрямку Київщини;

БпЛА на заході Сумщини, курсом на Чернігівщину;

БпЛА в центрі та на півдні Сумщини, курс південний Полтавщина;

Групи БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс західний;

БпЛА у північно-західній частині Кіровоградщини, курс північно-західний;

БпЛА на Черкащині, вектор руху Біла Церква.

БпЛА південніше Києва, рухається у напрямку столиці.

Раніше повідомлялося, що Росія вже використовує "Шахеди" зі Starlink, камерами та SIM-картами.

Ми раніше інформували, що в ОВА показали наслідки удару БпЛА по Дніпру..

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