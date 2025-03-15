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Україна перебуває під атакою ворожих БпЛА: куди прямують цілі

Україна перебуває під атакою ворожих БпЛА: куди прямують цілі

Ворог атакує Україну БпЛА / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Україну в ніч проти 15 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.

  • БпЛА на Чернігівщині рухаються західним курсом у напрямку Київщини;
  • БпЛА на заході Сумщини, курсом на Чернігівщину;
  • БпЛА в центрі та на півдні Сумщини, курс південний Полтавщина;
  • Групи БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс західний;
  • БпЛА у північно-західній частині Кіровоградщини, курс північно-західний;
  • БпЛА на Черкащині, вектор руху Біла Церква.
  • БпЛА південніше  Києва, рухається у напрямку столиці.

Раніше повідомлялося, що Росія вже використовує "Шахеди" зі Starlink, камерами та SIM-картами.

Ми раніше інформували, що в ОВА показали наслідки удару БпЛА по Дніпру..

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