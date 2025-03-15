Україна перебуває під атакою ворожих БпЛА: куди прямують цілі

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 15 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі, півдня та сходу.
- БпЛА на Чернігівщині рухаються західним курсом у напрямку Київщини;
- БпЛА на заході Сумщини, курсом на Чернігівщину;
- БпЛА в центрі та на півдні Сумщини, курс південний Полтавщина;
- Групи БпЛА на півдні Кіровоградщини, курс західний;
- БпЛА у північно-західній частині Кіровоградщини, курс північно-західний;
- БпЛА на Черкащині, вектор руху Біла Церква.
- БпЛА південніше Києва, рухається у напрямку столиці.
Раніше повідомлялося, що Росія вже використовує "Шахеди" зі Starlink, камерами та SIM-картами.
Ми раніше інформували, що в ОВА показали наслідки удару БпЛА по Дніпру..
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