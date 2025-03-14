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Радник Трампа назвав можливі поступки України для укладення миру

Радник Трампа назвав можливі поступки України для укладення миру

Радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц / Фото: Associated Press

Обговорення можливих поступок ведеться з обома сторонами конфлікту.

Україні, можливо, доведеться піти на певні територіальні поступки РФ та відмовитися від членства в НАТО.

Такі поступки для мирного врегулювання підтвердив радник президента США з питань національної безпеки Майк Волтц в інтерв'ю на телеканалі Fox News.

Він відповів ствердно на запитання щодо відмови України від НАТО та територіальних поступок, зокрема, Донбасом і районами, "які значною мірою заселені вихідцями з Росії".

"Ти ні в чому не помиляєшся", – сказав Волтц.

Водночас радник Трампа наголосив, що триває обговорення таких поступок з обома сторонами конфлікту.

"Ми обговорюємо всі ці речі з обома сторонами. Ми ведемо ці дискусії з нашими російськими колегами. Ми обговорюємо ці питання з нашими українськими колегами. І ми підштовхуємо обидві сторони разом з президентом Трампом, головним переговірником, який сповнений рішучості покласти край цій війні", – сказав він.

Раніше радник керівника Офісу президента Олександр Бевз повідомив, що під час переговорів представників України та Сполучених Штатів у Саудівській Аравія питання поступок чи визнання окупованих територій частиною Росії не обговорювалося.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що зустріч спеціального посланника Стіва Віткоффа з Володимиром Путіним у Москві була "дуже позитивною і продуктивною".

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