Швидкість і адреналін: стартує 75-й сезон Формули-1 – де дивитися

Уже цього тижня стартує новий сезон "Королеви автоспорту", за яким можна стежити на платформі Київстар ТБ.

Розпечений асфальт, ревіння моторів і швидкість, що захоплює дух! Уже цього тижня стартує новий сезон Формули-1, і це означає, що на нас чекають запеклі дуелі на трасі, стратегічні битви в боксах і несподівані повороти в боротьбі за чемпіонство.

Перший етап престижного чемпіонату світу з автоперегонів – Гран-прі Австралії – відбудеться 14-16 березня. Кваліфікація запланована на суботу, 15 березня, о 7:00, а сама гонка стартує 16 березня о 6:00. Пряму трансляцію можна переглянути на каналі Setanta Sports+, що доступний на платформі Київстар ТБ. Повтор перегонів буде доступний у неділю, 16 березня, об 11:00.

Сезон-2025 стане 75-м в історії Формули-1. У його межах відбудуться 24 етапи в різних куточках світу, а завершиться чемпіонат на Гран-прі Абу-Дабі 5-7 грудня. Важливим нововведенням цього року є скасування додаткового бала за найкраще коло у перегонах, що додасть ще більше інтриги у боротьбу за титул.

Щоб ще більше зануритися у світ швидкості й азарту, підготували спеціальну добірку кінострічок для фанатів автоперегонів. Що подивитися?

Аутсайдери (2019) – легендарне протистояння Ford і Ferrari

Фільм, заснований на реальних подіях, розповідає про знамените суперництво двох автогігантів – Ford та Ferrari – у легендарних перегонах на витривалість Ле-Ман 1966 року. Генрі Форд II прагне довести, що американський автопром може створити машину, здатну перемогти непереможну Ferrari. Для цього він залучає талановитого інженера Керролла Шелбі та геніального, але норовливого гонщика Кена Майлса. Їхня співпраця, сповнена ризику та пристрасті до швидкості, змінила історію автоспорту назавжди.

Смертельні перегони (2008) – виграти в перегонах, аби зберегти життя

У постапокаліптичному світі жорстоких видовищних розваг колишнього чемпіона перегонів Дженсона Еймса (у виконанні Джейсона Стейтема) змушують брати участь у смертельних гонках у в'язниці. За кермом броньованої машини, оснащеної вогнеметами, кулеметами та шипами, він має вибороти свободу в небезпечному змаганні, де виживає найсильніший. Вибухова суміш швидкості, динамічних бойових сцен та безкомпромісного екшену робить цей фільм ідеальним для любителів адреналіну.

Потрійний форсаж: Токійський дрифт (2006) – коли швидкість зустрічається з мистецтвом

Третя частина культової франшизи "Форсаж" переносить нас у серце японської автокультури – Токіо. Молодий гонщик Шон Босвелл змушений переїхати до Японії, де відкриває для себе дрифт – особливий стиль перегонів, що вимагає майстерного контролю над машиною. Вузькі вулиці мегаполіса, нічні заїзди, інтригувальне суперництво та карколомні повороти роблять цю історію незабутньою для всіх фанатів швидкості.

Мультфільм "Тачки" (2006) – анімаційна класика для всієї родини

Навіть серед мультфільмів є справжні легенди перегонів! Блискавка МакКвін, амбіційний і самовпевнений гоночний автомобіль, мріє про перемогу в Кубку Великого Поршня. Але випадкове знайомство з мешканцями маленького містечка Радіатор-Спрінгс змінює його погляд на життя. Ця зворушлива історія не лише про швидкість, а й про дружбу, командний дух і те, що справжня перемога – це не тільки фінішна лінія.

Не пропустіть новий сезон Формули-1 та пориньте у світ автоперегонів разом із Київстар ТБ! Дивіться захопливі історії про легендарних гонщиків, дрифтерів та навіть анімаційні пригоди автомобілів та інші спортивні події на каналах UPL.TV, Setanta Sports, Setanta Sports+, та ексклюзивно Setanta Sports Premium.

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