Скорость и адреналин: стартует 75-й сезон Формулы-1 – где смотреть

Уже на этой неделе стартует новый сезон "Королевы автоспорта", за которым можно следить на платформе "Киевстар ТВ".

Раскаленный асфальт, рев моторов и захватывающая дух скорость! Уже на этой неделе стартует новый сезон Формулы-1, и это означает, что нас ждут жесткие дуэли на трассе, стратегические битвы в боксах и неожиданные повороты в борьбе за чемпионство.

Первый этап престижного чемпионата мира по автогонкам – Гран-при Австралии – состоится 14-16 марта. Квалификация запланирована на субботу, 15 марта, в 7:00, а сама гонка стартует 16 марта в 6:00. Прямую трансляцию можно просмотреть на канале Setanta Sports+, который доступен на платформе Киевстар ТВ. Повтор гонки будет доступен в воскресенье, 16 марта, в 11:00.

Сезон-2025 станет 75-м в истории Формулы-1. В его рамках состоятся 24 этапа в разных уголках мира, а завершится чемпионат на Гран-при Абу-Даби 5-7 декабря. Важным нововведением в этом году является отмена дополнительного балла за лучший круг в гонке, что прибавит еще больше интриги в борьбе за титул.

Чтобы еще больше погрузиться в мир скорости и азарта, подготовили специальную подборку кинолент для фанатов автогонок. Что посмотреть?

Аутсайдеры (2019) – легендарное противостояние Ford и Ferrari

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает о знаменитом соперничестве двух автогигантов – Ford и Ferrari – в легендарной гонке на выносливость Ле-Ман 1966 года. Генри Форд II стремится доказать, что американский автопром может создать машину, способную победить непобедимую Ferrari. Для этого он привлекает талантливого инженера Кэрролла Шелби и гениального, но своенравного гонщика Кена Майлса. Их сотрудничество, наполненное риском и страстью к скорости, изменило историю автоспорта навсегда.

Смертельная гонка (2008) – выиграть в гонке, чтобы сохранить жизнь

В постапокалиптическом мире жестоких зрелищных развлечений бывшего чемпиона гонки Дженсона Эймса (в исполнении Джейсона Стейтема) заставляют участвовать в смертельных гонках в тюрьме. За рулем бронированной машины, оснащенной огнеметами, пулеметами и шипами, он должен завоевать свободу в опасном соревновании, где выживает сильнейший. Взрывная смесь скорости, динамических боевых сцен и бескомпромиссного экшена делает этот фильм идеальным для любителей адреналина.

Тройной форсаж: Токийский дрифт (2006) – когда скорость встречается с искусством

Третья часть культовой франшизы "Форсаж" переносит нас в сердце японской автокультуры – Токио. Молодой гонщик Шон Босвелл вынужден переехать в Японию, где открывает для себя дрифт – особый стиль гонок, требующий искусного контроля над машиной. Узкие улицы мегаполиса, ночные заезды, интригующее соперничество и головокружительные повороты делают эту историю незабываемой для всех фанатов скорости.

Мультфильм "Тачки" (2006) – анимационная классика для всей семьи

Даже среди мультфильмов есть настоящие легенды гонки! Молния МакКвин, амбициозный и самоуверенный гоночный автомобиль, мечтает о победе в Кубке Большого Поршня. Но случайное знакомство с жителями маленького городка Радиатор-Спрингс меняет его взгляд на жизнь. Эта трогательная история не только о скорости, но и о дружбе, командном духе и о том, что настоящая победа – это не только финишная линия.

Не пропустите новый сезон Формулы-1 и окунитесь в мир автогонок вместе с Киевстар ТВ! Смотрите захватывающие истории о легендарных гонщиках, дрифтерах и даже анимационных приключениях автомобилей и других спортивных событиях на каналах UPL.TV, Setanta Sports, Setanta Sports+, и эксклюзивно Setanta Sports Premium.

Чтобы вам было удобнее следить за любимыми спортивными событиями, воспользуйтесь обновленным тематическим разделом – "Спорт" на платформе Киевстар ТВ. Здесь вы найдете актуальное расписание, анонсы матчей и соревнований, а также сможете быстро выбрать интересующий вас контент. Болеет за любимых спортсменов удобно и без лишних усилий – все спортивные события в одном месте на платформе Киевстар ТВ.

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