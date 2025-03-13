Усика обязали провести защиту титула WBO против временного чемпиона

Украинец получил 30 дней для переговоров о бое с Джозефом Паркером.

Всемирная боксерская организация (WBO) обязала чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе Александра Усика провести обязательную защиту титула против временного чемпиона WBO Джозефа Паркера.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Украинскому боксеру дали 30 дней для того, чтобы провести переговоры с новозеландцем по поводу их титульного боя, прежде чем будут назначены промоутерские торги.

"WBO официально приказывает провести обязательную защиту между Усиком и Паркером, чтобы устранить статус временного чемпиона. Это действие отвечает нашей четкой политике относительно наличия только одного чемпиона в каждой весовой категории", – заявил президент WBO Густаво Оливери.

Ранее стало известно, что команда Усика ведет переговоры о возможном реванше с обладателем титула IBF британцем Даниэлем Дюбуа, в котором на кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе. Пока неизвестно, кто же станет следующим соперником украинца.

Напомним, в ночь на 22 декабря Усик в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) победил Тайсона Фьюри единогласным решением судей (трижды по 116-112) и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA, WBO, WBC и IBO в супертяжелом весе.

В отличие от первого боя, в реванше Усик – Фьюри на кону не стояло звание абсолютного чемпиона мира, поскольку ранее Александр отказался от титула IBF. Теперь им владеет Дюбуа, который уже успел один раз защитить его, нокаутировав своего соотечественника Энтони Джошуа.

Паркер в последнем бою 22 февраля этого года во втором раунде нокаутировал конголезского боксера Мартина Бакола. Сначала Джозеф должен был биться с Дюбуа за пояс IBF, но за несколько дней до поединка британец снялся из-за вирусной инфекции.

В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках. Украинец ни разу не проигрывал на профессиональном ринге.

33-летний Паркер имеет 36 побед (24 – нокаутом) и три поражения – от Джошуа (2018), Диллиана Уайта (2018) и Джо Джойса (2022). Новозеландец владел титулом WBO в супертяжелом весе, который завоевал в 2016 году в бою с Энди Руисом, пока не проиграл Джошуа в объединительном поединке.

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