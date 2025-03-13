Соседство с какими растениями погубит розы: их нельзя сажать рядом

Розы – крайне капризные цветы, требующие особого ухода. Опытные садоводы всегда сажают их подальше от некоторых растений — и вот почему.

Если для "королевы сада" — розы — выбрать правильное соседство, она не будет болеть и будет долго цвести. А вот неправильные "соседи" могут погубить цветок. Рассказываем, какие растения лучше не сажать возле кустов роз, а какие цветы, напротив, идеально подходят для соседства с ними.

Какие растения и цветы нельзя сажать возле роз

Вербейник крапчатый и ландышевый. Это растение ведет себя агрессивно, через несколько лет оно может вытеснить розы, уничтожив их корни. Вербейник конкурирует с розой не только за земельный участок, но и за питательные вещества, поэтому цветок просто погибнет.

Это растение ведет себя агрессивно, через несколько лет оно может вытеснить розы, уничтожив их корни. Вербейник конкурирует с розой не только за земельный участок, но и за питательные вещества, поэтому цветок просто погибнет. Георгины. У этих цветов довольно быстро разрастаются корни, которые захватят всю территорию. Чтобы избавиться от корней георгины, придется перекопать весь участок, а также побеспокоить розу.

У этих цветов довольно быстро разрастаются корни, которые захватят всю территорию. Чтобы избавиться от корней георгины, придется перекопать весь участок, а также побеспокоить розу. Ландыш любит тень, поэтому будет разрастаться под кустами роз, из-за чего те будут болеть и высыхать. Потому что ландыш будет извлекать влагу и все питательные вещества из почвы. Поэтому эти растения ни в коем случае нельзя сажать рядом, иначе роза может погибнуть.

любит тень, поэтому будет разрастаться под кустами роз, из-за чего те будут болеть и высыхать. Потому что ландыш будет извлекать влагу и все питательные вещества из почвы. Поэтому эти растения ни в коем случае нельзя сажать рядом, иначе роза может погибнуть. Рододендроны. Этим цветам нужна кислая почва для роста и развития, а роза растет на нормальной или слабокислой. Поэтому эти растения нельзя сажать рядом, чтобы они не конфликтовали. К тому же цветы будут конкурировать за питательные вещества, в результате чего роза может просто погибнуть от их нехватки.

Этим цветам нужна кислая почва для роста и развития, а роза растет на нормальной или слабокислой. Поэтому эти растения нельзя сажать рядом, чтобы они не конфликтовали. К тому же цветы будут конкурировать за питательные вещества, в результате чего роза может просто погибнуть от их нехватки. Флокс метельчатый также не самый лучший сосед для роз. Растение чувствительно к мучнистой росе, поэтому может легко заразить кусты роз этой болезнью.

Какие цветы можно сажать возле роз

Если правильно подобрать соседей для розы, то она будет хорошо цвести и не будет болеть. Вот список цветов и растений, которые лучше посадить по соседству с розовыми кустами:

герань;

манжетка;

петуния;

анютины глазки;

маргаритка;

пихта;

туя;

чабрец;

тысячелистник;

фиалка.

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