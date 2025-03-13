Представитель Трампа прибыл в Москву – СМИ

Стив Уиткофф попытается убедить Россию согласиться на прекращение огня в Украине.
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 13 марта приземлился в Москве, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Об этом сообщает Bild.
Самолет Уиткоффа Gulfstream G650ER вылетел из Катара ночью и приземлился в московском аэропорту "Внуково" примерно в 12:30 по местному времени.
Напомним, накануне в Белом доме сообщили, что на этой неделе Уиткофф совершит визит в Москву, чтобы убедить Россию подписать соглашение о прекращении огня в Украине.
Сам президент США Дональд Трамп 12 марта сказал, что "просто сейчас есть люди, которые едут в Россию". По словам политика, "теперь это (перемирие – ред.) зависит от России".
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