Представитель Трампа прибыл в Москву – СМИ

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф 13 марта приземлился в Москве, где проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Bild.

Самолет Уиткоффа Gulfstream G650ER вылетел из Катара ночью и приземлился в московском аэропорту "Внуково" примерно в 12:30 по местному времени.

Напомним, накануне в Белом доме сообщили, что на этой неделе Уиткофф совершит визит в Москву, чтобы убедить Россию подписать соглашение о прекращении огня в Украине.

Сам президент США Дональд Трамп 12 марта сказал, что "просто сейчас есть люди, которые едут в Россию". По словам политика, "теперь это (перемирие – ред.) зависит от России".