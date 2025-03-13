Представник Трампа прибув до Москви – ЗМІ

Спецпредставник президента США Стів Віткофф 13 березня приземлився у Москві, де проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє Bild.

Літак Віткоффа Gulfstream G650ER вилетів з Катару вночі і приземлився в московському аеропорту "Внуково" приблизно о 12:30 за місцевим часом.

Нагадаємо, напередодні в Білому домі повідомили, що цього тижня Віткофф здійснить візит до Москви, щоб переконати Росію підписати угоду про припинення вогню в Україні.

Сам президент США Дональд Трамп 12 березня сказав, що "просто зараз є люди, які їдуть до Росії. За словами політика, "тепер це (перемир'я – ред.) залежить від Росії".