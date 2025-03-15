США "ударили" по РФ после встречи Уиткоффа с Путиным: что произошло

Переговоры в Москве вряд ли можно назвать успешными.

После встречи спецпредставителя США Стива Уиткоффа с российским диктатором Владимиром Путиным, Вашингтон нанес ряд экономических и военных ударов по России. В частности, российские банки потеряли лицензию на торговлю энергоносителями, что существенно ослабляет финансовую систему Кремля. Кроме того, стало известно, что Украина получит управляемые авиационные бомбы большого радиуса действия, что усугубит ее оборонные возможности.

Об этом рассказал дипломат Владимир Емельян, в эфире "Эспрессо".

Спецпредставитель США Стив Уиткофф вынужден был ждать более 8 часов, пока Путин встречался с Александром Лукашенко. После этого переговоры продолжались около трех часов, однако по странному стечению обстоятельств уже через несколько часов после них российские банки потеряли доступ к международным операциям с энергоносителями.

"Это серьезный удар по российской финансовой системе и энергетической отрасли", — подчеркнул Емельян.

Кроме того, эксперт отметил, что позицию Кремля в значительной степени определяет Китай, продолжающий поставлять России необходимое оборудование для ведения войны. По его словам, цены на нефть приближаются к критическому пределу для РФ, что ставит Москву в сложную ситуацию.

Логично, Путин должен поторговаться и поднять ставки, а затем принять предложение Трампа. Но что он будет делать дальше – сказать сложно. Важную роль в этом процессе играет Китай», – отметил дипломат.

Напомним, эксминистр иностранных дел Павел Климкин объяснил политическую игру Трампа и Путина и то, к чему действительно стремится диктатор в переговорах с президентом США.

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