Зеленский рассказал о дате 17 марта, о которой все говорят

Пока никаких конкретных дат и чисел не озвучено, поскольку переговоры между РФ и США, запланированные на понедельник, еще не состоялись.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

Пока никаких конкретных дат и чисел не озвучено, поскольку переговоры между РФ и США, запланированные на понедельник, еще не состоялись.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

"Вторая история. 17 числа, если бы я к чему-то привязывал, то я обратил бы внимание на… Я не знаю, когда будет разговор, но я бы обратил бы внимание на 17 число, на 17 марта прошлого года, мне кажется. Что было 17 марта в прошлом году? Любопытно. Любопытно. Я бы обратил внимание, если мы не ошибаемся, на Международный уголовный суд. Что он сделал 17 марта в прошлом году? Поэтому я бы обратил на это внимание. Как вы думаете, что это за дата? Поэтому, я думаю, что, наверное, есть те или иные разговоры между США и Россией именно в понедельник", – сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский рассказал, кто был инициатором введения "тишины" на 30 дней по всей линии фронта.

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