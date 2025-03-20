Чи зміниться авіапідтримка для України: експерт пояснив скептицизм щодо F-16

Ці літаки, хоча вони є найпоширенішими у світі, можуть виявитися складними у використанні без належної підтримки.

На тлі нестабільної ситуації з військовою допомогою від США в Україні почали більш скептично оцінювати перспективи використання винищувачів F-16.

Як зазначив військовий аналітик Олексій Гетьман в ефірі "Радіо NV", ці літаки, хоча й найпоширеніші у світі, можуть виявитися складними у використанні без належної підтримки.

"Ми вже трохи скептично ставимося до постачання F-16. Ми вже хочемо Mirage чи Gripen. Хто знає, можливо щось знову не сподобається Сполученим Штатам. І ці літаки будуть, але використовувати їх буде вкрай важко, якщо не буде навігації, запчастин. Тому хай будуть. Це найбільш поширений літак у світі, їх було випущено понад 4000", – пояснив він.

Експерт наголосив, що F-16 добре адаптовані до бойових дій, однак не варто розраховувати на їхню ефективність у безпосередніх повітряних боях із російськими винищувачами на передовій.

"F-16 – це летюча платформа, яку може використовувати не лише як винищувачі, а і як фронтовий бомбардувальник, засіб ППО", – підкреслив Гетьман.

Попри це, F-16 досі залишаються важливим підсиленням для української армії. Але щоб ці літаки ефективно працювали, необхідна стабільна логістична та технічна підтримка, яка наразі залишається під питанням.

Нагадаємо, що до України прибула нова партія винищувачів F-16.