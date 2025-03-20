Изменится ли авиаподдержка для Украины: эксперт объяснил скептицизм относительно F-16

Эти самолеты, хоть и являются самыми распространенными в мире, могут оказаться сложными в использовании без должной поддержки.

На фоне нестабильной ситуации с военной помощью от США в Украине стали более скептически оценивать перспективы использования истребителей F-16.

Как отметил военный аналитик Алексей Гетьман в эфире "Радио NV", эти самолеты, хотя и самые распространенные в мире, могут оказаться сложными в использовании без должной поддержки.

"Мы уже немного скептически относимся к поставкам F-16. Мы уже хотим Mirage или Gripen. Кто знает, возможно, что-то снова не понравится Соединенным Штатам. И эти самолеты будут, но использовать их будет очень тяжело, если не будет навигации, запчастей. Поэтому пусть будут. Это самый распространенный самолет в мире, их было выпущено более 4000", – объяснил он.

Эксперт подчеркнул, что F-16 хорошо адаптированы к боевым действиям, однако не стоит рассчитывать на их эффективность в непосредственных воздушных боях с российскими истребителями на передовой.

"F-16 – это летающая платформа, которую может использовать не только как истребители, но и как фронтовой бомбардировщик, средство ПВО", – подчеркнул Гетьман.

Несмотря на это, F-16 все еще остаются важным усилением для украинской армии. Но чтобы эти самолеты эффективно работали, необходима стабильная логистическая и техническая поддержка, которая остается под вопросом.

Напомним, что в Украину прибыла новая партия истребителей F-16.