Путин готов поговорить с Макроном, но тот не звонит ему

Президент Франции Эммануэль Макрон заявляет о планах позвонить по телефону Владимиру Путину, но не делает этого.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Господин Макрон периодически заявляет так гордо, что он позвонит Путину, поговорит с ним. У него есть такие возможности, никто, как говорится, не запрещает", — жалуется Лавров.

В то же время, он сравнил Макрона с Гитлером и Наполеоном и указал, чем для них обернулось стремление воевать с Россией.

"В отличие от своих предшественников, которые тоже хотели с Россией воевать, — Наполеона, Гитлера — господин Макрон не очень утонченно поступает", — сказал Лавров.

Напомним, Макрон заявил, что мир не может быть заключен "любой ценой" и под диктатом России. Поэтому Франция будет и дальше помогать Украине, чтобы обеспечить ей "сильную позицию во время переговоров с РФ".

Читайте также: