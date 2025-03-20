Чому не варто глушити двигун одразу після поїздки: досвідчені водії пояснили

Особливо важливо уникати різкого вимкнення двигуна після інтенсивної їзди, наприклад, після швидкісного руху, буксування в багнюці або подолання крутих підйомів.

Під час роботи автомобіля двигун і турбіна нагріваються до високих температур. Якщо різко заглушити мотор, циркуляція оливи припиняється, і гарячі деталі охолоджуються нерівномірно. Це може призвести до деформації металу через температурні перепади, закоксовування оливних каналів та прискореного зношення турбокомпресора і підшипників. Навіть коротка пауза у 30-60 секунд дає можливість оливі відвести залишкове тепло і знизити навантаження на важливі вузли.

Про це пише Автопілот.

Для бензинових автомобілів без турбіни це теж актуально. Якщо після тривалої поїздки або руху в спеку вимкнути двигун одразу, система охолодження не встигне стабілізувати температуру, і антифриз у блоці циліндрів може закипіти. Це підвищує ризик перегріву та появи тріщин у головці блоку. Варто почекати одну-дві хвилини, щоб температура двигуна нормалізувалася. У міських умовах, де важко знайти час для паузи, перед зупинкою варто поступово знижувати обороти, перемикаючись на нейтральний хід та рухаючись накатом.

Натискати на газ перед вимиканням двигуна, як це роблять деякі водії, шкідливо для сучасних моторів. Це лише підвищує навантаження і прискорює знос деталей.

Також читайте Що означає лампочка ABS на панелі приладів

Особливо важливо уникати різкого вимкнення двигуна після інтенсивної їзди, наприклад, після швидкісного руху, буксування в багнюці або подолання крутих підйомів. У таких випадках мотор потребує більше часу для охолодження.

Дотримання цього простого правила допоможе продовжити термін служби двигуна. Це захистить не тільки мотор, а й турбіну, сажевий фільтр та інші дорогі вузли, а також дозволить уникнути зайвих витрат на ремонт.

Нагадаємо, досвідчений перекупник назвав пробіг, з яким не можна купувати вживаний автомобіль.

Читайте також: