Тест з ПДР на переїзді: як правильно розвернутися

Задача на знання дорожніх знаків. За якою траєкторією водієві автомобіля дозволяється зробити розворот у зображеній на малюнку ситуації?

Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".

Варіанти відповіді

А, Б, В. Б, В. Б. В. А. Всі траєкторії заборонені.

Розбір задачі

Де розвернутися? Малюнок: "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)"

На ділянці дороги з залізничним переїздом водієві сірого автомобіля пропонується три різні траєкторії для розвороту.

Перед переїздом встановлено дорожній знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку. Наявність залізничного переїзду нічого не змінює, адже, якщо знак встановлено на початку дороги або за перехрестям, його дія поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя.

Отже, траєкторії А та Б однозначно заборонені. Водієві доведеться їхати до найближчого перехрестя, щоб там виконати розворот. Таким вимогам відповідає лише траєкторія В.

Правильна відповідь №4.

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