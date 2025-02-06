Тест з ПДР на переїзді: як правильно розвернутися

Пропонуємо вашій увазі задачу на знання дорожніх знаків.
Задача на знання дорожніх знаків. За якою траєкторією водієві автомобіля дозволяється зробити розворот у зображеній на малюнку ситуації?
Завдання запропонувала спільнота "Автомобілі, дороги, правила дорожнього руху (ПДР України)".
Варіанти відповіді
- А, Б, В.
- Б, В.
- Б.
- В.
- А.
- Всі траєкторії заборонені.
Розбір задачі
На ділянці дороги з залізничним переїздом водієві сірого автомобіля пропонується три різні траєкторії для розвороту.
Перед переїздом встановлено дорожній знак 4.1 "Рух прямо", який дозволяє проїзд лише у вказаному напрямку. Наявність залізничного переїзду нічого не змінює, адже, якщо знак встановлено на початку дороги або за перехрестям, його дія поширюється на ділянку дороги до найближчого перехрестя.
Отже, траєкторії А та Б однозначно заборонені. Водієві доведеться їхати до найближчого перехрестя, щоб там виконати розворот. Таким вимогам відповідає лише траєкторія В.
Правильна відповідь №4.
Нагадаємо, як знизити витрату палива взимку: оприлюднено три важливі правила для водіїв.
Читайте також: