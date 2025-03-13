Пробег, с которым нельзя покупать подержанный автомобиль: перекупщик назвал цифру

Многие автолюбители ориентируются на внешний вид машины, забывая, что пробег является одним из ключевых факторов при выборе.

Покупка б/у автомобиля – сложная задача, требующая внимания к деталям. Многие автолюбители ориентируются на внешний вид машины, забывая, что пробег является одним из ключевых факторов при выборе.

Опытный перекупщик рассказал, с каким пробегом лучше избегать покупки, чтобы не столкнуться с серьезными проблемами и ненужными издержками, пишет SUV News.

Пробег 5-10 тысяч километров: повод для подозрений

Машины с таким небольшим пробегом на вторичном рынке могут скрывать неприятные сюрпризы:

Возможность участия в серьезном ДТП и последующего "косметического" восстановления.

Незначительное использование авто из-за скрытых заводских дефектов.

Перепродажа после тест-драйвов и демонстрационных показов.

Если автомобиль практически новый, но продается по цене ниже рыночной, стоит провести детальную диагностику и проверить историю по базам данных.

Пробег 100-120 тысяч километров: скрытые расходы

На этом рубеже автомобиль обычно нуждается в значительных технических вложениях. Среди основных проблем:

Необходимость замены ремня ГРМ, насоса и цепи привода (если предусмотрено конструкцией).

Снос подвески, амортизаторов и рулевых элементов.

Возможен выход из строя катализатора или сажевого фильтра.

Часто владельцы предпочитают не вкладываться в дорогостоящее ТО, а просто продают авто, передавая будущие проблемы покупателю.

Пробег 250 тысяч километров: потенциальные махинации

Автомобили с таким пробегом могут быть технически исправны, если обслуживались по регламенту. Но перекупщики часто скручивают одометр, уменьшая показатель на 50-100 тыщ км. Для выявления реального пробега важно:

Проверьте сервисную книгу и официальные базы данных.

Оценить состояние салона, руля, педалей и кнопок управления.

Провести компьютерную диагностику блока управления двигателем.

Пробег 350+ тысяч километров: на грани ресурсного предела

Машины с таким пробегом требуют особого внимания:

Большая вероятность быстрого капитального ремонта двигателя и КПП.

Высокий износ основных узлов, включая тормозную систему, электричество и проводку.

Возможность значительных вложений в ближайшее время.

Подобные автомобили следует рассматривать только в случае готовности к дорогостоящему обслуживанию или замене основных агрегатов.

Напомним, как снизить расход топлива зимой: обнародованы три важных правила для водителей.

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