Пробег, с которым нельзя покупать подержанный автомобиль: перекупщик назвал цифру

Многие автолюбители ориентируются на внешний вид машины, забывая, что пробег является одним из ключевых факторов при выборе.
Покупка б/у автомобиля – сложная задача, требующая внимания к деталям. Многие автолюбители ориентируются на внешний вид машины, забывая, что пробег является одним из ключевых факторов при выборе.
Опытный перекупщик рассказал, с каким пробегом лучше избегать покупки, чтобы не столкнуться с серьезными проблемами и ненужными издержками, пишет SUV News.
Пробег 5-10 тысяч километров: повод для подозрений
Машины с таким небольшим пробегом на вторичном рынке могут скрывать неприятные сюрпризы:
- Возможность участия в серьезном ДТП и последующего "косметического" восстановления.
- Незначительное использование авто из-за скрытых заводских дефектов.
- Перепродажа после тест-драйвов и демонстрационных показов.
Если автомобиль практически новый, но продается по цене ниже рыночной, стоит провести детальную диагностику и проверить историю по базам данных.
Пробег 100-120 тысяч километров: скрытые расходы
На этом рубеже автомобиль обычно нуждается в значительных технических вложениях. Среди основных проблем:
- Необходимость замены ремня ГРМ, насоса и цепи привода (если предусмотрено конструкцией).
- Снос подвески, амортизаторов и рулевых элементов.
- Возможен выход из строя катализатора или сажевого фильтра.
Часто владельцы предпочитают не вкладываться в дорогостоящее ТО, а просто продают авто, передавая будущие проблемы покупателю.
Пробег 250 тысяч километров: потенциальные махинации
Автомобили с таким пробегом могут быть технически исправны, если обслуживались по регламенту. Но перекупщики часто скручивают одометр, уменьшая показатель на 50-100 тыщ км. Для выявления реального пробега важно:
- Проверьте сервисную книгу и официальные базы данных.
- Оценить состояние салона, руля, педалей и кнопок управления.
- Провести компьютерную диагностику блока управления двигателем.
Пробег 350+ тысяч километров: на грани ресурсного предела
Машины с таким пробегом требуют особого внимания:
- Большая вероятность быстрого капитального ремонта двигателя и КПП.
- Высокий износ основных узлов, включая тормозную систему, электричество и проводку.
- Возможность значительных вложений в ближайшее время.
Подобные автомобили следует рассматривать только в случае готовности к дорогостоящему обслуживанию или замене основных агрегатов.
Напомним, как снизить расход топлива зимой: обнародованы три важных правила для водителей.
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