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Курс валют на 28 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый
Американский доллар упал в цене.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 28 марта. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 13 копеек и составляет 41,48 гривны.
Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.
Курс доллара
1 доллар США – 41,48 (-8 коп.)
Курс евро
1 евро – 44,74 (-8 коп.)
Курс злотого
1 польский злотый – 10,65 (-8 коп.)
Напомним, курс валют продолжает преподносить сюрпризы, но в этот раз приятные – после непродолжительного роста американская валюта снова подешевела. Некоторые аналитики считают, что здесь есть вклад и рядовых украинцев, потому что в последнее время население меньше доверяет доллару, спрос на него снижается.
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