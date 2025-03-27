ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Деньги
Количество просмотров
16
Время на прочтение
1 мин

Курс валют на 28 марта: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

Американский доллар упал в цене.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Курс валют

Курс валют

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 28 марта. Так, по сравнению с предыдущим днем стоимость доллара США снизилась на 13 копеек и составляет 41,48 гривны.

Об этом идет речь на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 41,48 (-8 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 44,74 (-8 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 10,65 (-8 коп.)

Напомним, курс валют продолжает преподносить сюрпризы, но в этот раз приятные – после непродолжительного роста американская валюта снова подешевела. Некоторые аналитики считают, что здесь есть вклад и рядовых украинцев, потому что в последнее время население меньше доверяет доллару, спрос на него снижается.

Читайте также:

Дата публикации
Количество просмотров
16
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie