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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Зеленський відповів, чи готовий до прямих перемовин з РФ

Зеленський запевнив, що Україна готова до будь-якого формату переговорів для завершення війни, проте ці спроби блокує Росія.

Автор публікації
Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Зеленський прокоментував можливість прямих переговорів з РФ

Президент Володимир Зеленський / © Associated Press

Президент Володимир Зеленський запевнив, що він готовий до будь-якого формату перемовин для закінчення війни.

Про це він сказав за підсумками саміту "коаліції рішучих" у Парижі 27 березня.

"Блокування одне. Росія, саме Путін – все дуже просто, він не готовий до прямих перемовин. Ми не боїмося, жодного формату перемовин, я не боюсь. Ми в війні і не теоретично, а дуже практично, на жаль. І я знаю все. Те, що відбувається зараз у нас, в час війни. Ми розуміємо, де у нас складнощі, що на фронті, що на кожному кілометрі, чого не вистачає. Ми розбираємось з зброєю. Я розмовляю і говорю з деякими лідерами, що у них на озброєнні. Знов таки, мені потрібно це було більше. І я все це вивчав і розумів в деталях", – запевнив Зеленський.

Він наголосив, що готовий до будь-якого формату перемовин, адже "ніколи не боявся".

"Просто Путін хоче війни. Що може людина, яка хоче війни, сказати на перемовинах про мир? Я не та людина, яка буде сидіти і мовчати, або ковтати всі ці його наративи. Мене не цікавлять його бали в Криму, його червона ікра тощо. Я не знаю, може він когось там в світі ще здивує. Але для мене вони (російські окупанти – Ред.) – динозаври. Розумієте? Вони хочуть просто нас з'їсти. А нам треба захищатись. І відстоювати свої права. І тому не можна просто: "слухай, давай поговоримо". Мені нема про що просто з ним говорити. У нас одна ціль – закінчити війну, змусити його", – пояснив Зеленський.

На його думку, на прямих переговорах між Україною та РФ Путін буде погрожувати у будь-якому випадку. І максимально робити все, щоб Україна втратила свою суверенність.

"І ми цього не можемо допустити. Тобто я готовий до будь-яких перемовин, але я хотів би бути в сильній позиції", – підсумував глава держави.

Раніше президент Зеленський заявив, що США можуть реально вплинути на закінчення війни.

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