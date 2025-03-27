Через російський обстріл пошкоджено вагон поїзда "Херсон – Львів"

Поїзд / © Укрзалізниця

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Російські війська 27 березня завдали удару по вокзалу Херсона, через що пошкоджень зазнав вагон поїзда №110 "Херсон – Львів".

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Сьогодні російські терористи завдали удару по вокзалу Херсона та навколишній інфраструктурі. Внаслідок обстрілу пошкоджено вагон поїзда №110 "Херсон – Львів", – вказано в заяві.

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Минулося без загиблих і постраждалих. Працівники та пасажири перебували в укритті.

За попередніми даними, у будівлі вокзалу вибито шибки, пошкоджені кабелі електроживлення та системи водопостачання.

Щодо пошкодженого вагона, то його на найближчих станціях замінять на резервний.

Поїзд вирушив із затримкою у півтори години.

Нагадаємо, росіяни посеред дня 27 березня влаштували потужний обстріл Херсона: є жертва і поранений. Сталися руйнування і місто залишилося без світла.