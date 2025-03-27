Нічна атака БпЛА: влада повідомила про наслідки на Черкащині

Атака "Шахедів" 27 березня

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На Черкащині завершили обстеження території після нічної атаки дронами. Зокрема, в Уманському районі вибуховою хвилею пошкоджено десяток вікон у трьох житлових будинках.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Травмованих немає”, — наголосив Табурець.

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Матеріали для ремонту будуть закуплені коштом громади.

Нагадаємо, вночі 26 березня Черкащина була під ворожим прицілом. Силами ППО знищено 12 БпЛА.

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