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Нічна атака БпЛА: влада повідомила про наслідки на Черкащині
Ворог завдав чергової атаки по регіону.
На Черкащині завершили обстеження території після нічної атаки дронами. Зокрема, в Уманському районі вибуховою хвилею пошкоджено десяток вікон у трьох житлових будинках.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.
“Травмованих немає”, — наголосив Табурець.
Матеріали для ремонту будуть закуплені коштом громади.
Нагадаємо, вночі 26 березня Черкащина була під ворожим прицілом. Силами ППО знищено 12 БпЛА.
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