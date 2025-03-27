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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1847
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Нічна атака БпЛА: влада повідомила про наслідки на Черкащині

Ворог завдав чергової атаки по регіону.

Автор публікації
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака "Шахедів" 27 березня

Атака "Шахедів" 27 березня

На Черкащині завершили обстеження території після нічної атаки дронами. Зокрема, в Уманському районі вибуховою хвилею пошкоджено десяток вікон у трьох житлових будинках.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

“Травмованих немає”, — наголосив Табурець.

Матеріали для ремонту будуть закуплені коштом громади.

Нагадаємо, вночі 26 березня Черкащина була під ворожим прицілом. Силами ППО знищено 12 БпЛА. 

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