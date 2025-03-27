Ночная атака БпЛА: власти сообщили о последствиях в Черкасской области

Атака "Шахедов" 27 марта

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В Черкасской области завершили обследование территории после ночной атаки дронами. В частности, в Уманском районе взрывной волной поврежден десяток окон в трех жилых домах.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Травмированных нет", - подчеркнул Табурец.

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Материалы для ремонта будут закуплены на средства общины.

Напомним, ночью 26 марта Черкасская область была под вражеским прицелом. Силами ПВО уничтожено 12 БпЛА.

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