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Ночная атака БпЛА: власти сообщили о последствиях в Черкасской области
Враг нанес очередную атаку по региону.
В Черкасской области завершили обследование территории после ночной атаки дронами. В частности, в Уманском районе взрывной волной поврежден десяток окон в трех жилых домах.
Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.
"Травмированных нет", - подчеркнул Табурец.
Материалы для ремонта будут закуплены на средства общины.
Напомним, ночью 26 марта Черкасская область была под вражеским прицелом. Силами ПВО уничтожено 12 БпЛА.
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