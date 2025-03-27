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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
1795
Время на прочтение
1 мин

Ночная атака БпЛА: власти сообщили о последствиях в Черкасской области

Враг нанес очередную атаку по региону.

Автор публикации
Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Атака "Шахедов" 27 марта

Атака "Шахедов" 27 марта

В Черкасской области завершили обследование территории после ночной атаки дронами. В частности, в Уманском районе взрывной волной поврежден десяток окон в трех жилых домах.

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец.

"Травмированных нет", - подчеркнул Табурец.

Материалы для ремонта будут закуплены на средства общины.

Напомним, ночью 26 марта Черкасская область была под вражеским прицелом. Силами ПВО уничтожено 12 БпЛА.

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Дата публикации
Количество просмотров
1795
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