Проверьте свой рацион: коварные продукты, мешающие похудеть

Желающим сбросить вес следует отказаться от белого хлеба / © Pixabay

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Некоторые продукты могут на самом деле мешать процессу похудения из-за состава или низкой питательности.

Продукты, мешающие похудеть

Диетические напитки

Несмотря на отсутствие калорий, подсластители могут усиливать аппетит, активируя соответствующие участки мозга. Вы будете чувствовать голод, и это будет провоцировать желание есть больше сахара.

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Йогурт с низким содержанием жира

Для компенсации вкуса производители добавляют в йогурты сахар, что может замедлять процесс похудения.

Овощные чипсы

Обладают меньше калорий, но не всегда удовлетворяют аппетит. Из-за низкого содержания жиров они менее сытны, что может привести к перееданию.

Заменители сахара

Заменители сахара могут помешать идеальной фигуре, хотя технически не содержат калорий.

Белый хлеб

Белый хлеб – один из главных врагов для тех, кто хочет похудеть.

Каши быстрого приготовления

Каши быстрого приготовления только на время дают чувство сытости. Они содержат пустые углеводы, а значит толку от них никакой. Производители, чтобы приготовить такую кашу, очищают зерна от оболочки, шлифуют, дробят и подвергают термической обработке. За счет этого каша теряет все свои полезные свойства.

Молоко

С одной стороны, нам всем с детства рассказывают, что молоко очень полезно, а с другой – оно может стать причиной ожирения.

И это касается не только взрослых, но и детей. Дело в том, что молоко провоцирует рост жировых клеток в организме. Особенно это касается магазинного молока. Оно не содержит полезных веществ и содержит жирные кислоты Омега-6, усиливающие ожирение.

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