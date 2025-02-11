Масована атака на Черкащину: що відомо про постраждалих

Ніч та ранок були складними.

У вівторок, 11 лютого, на Черкащині фіксувалися численні загрози через ворожі дрони та ракети. За попередніми даними, в межах області знищено 17 російських БпЛА. Однак без наслідків не минулось – є постраждалі.

Про це написав голова Черкаської ОВА Ігор Табурець.

"У Черкаському районі уламками травмовано двох чоловіків. Їх доправлено до лікарні. Стан обох – середньої тяжкості", – повідомив Табурець.

Звернень по допомогу від населення щодо пошкодження майна, додає він, наразі не надходило.

Обстеження території триває.

Нагадаємо, 4 лютого армія РФ масовано атакувала Черкащину ударними безпілотниками. Виникли пожежі.

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