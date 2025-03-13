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Росія масовано обстрілює Херсон - начальник МВА

Росія масовано обстрілює Херсон - начальник МВА

Росія масовано обстрілює Херсон (фото ілюстративне)

Місцевих жителів закликають перебувати у безпечних місцях.

Російські загарбники в ніч проти 13 березня масовано обстрілюють Херсон.

Про це повідомив голова міської військової адміністрації Роман Мрочко.

"Херсон перебуває під масовим обстрілом ворога!" - йдеться у повідомленні.

Крім того, він закликав мешканців міста перебувати в безпечних місцях.

Раніше повідомлялося, що у Києві в ніч проти 13 березня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Ми раніше інформували, що у Сумах російський дрон влучив по інфраструктурі міста.

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