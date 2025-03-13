Россия массированно обстреливает Херсон – начальник ГВА

Российские захватчики в ночь на 13 марта массированно обстреливают Херсон.

Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

"Херсон находится под массовым обстрелом врага!" – говорится в сообщении.

Кроме того, он призвал жителей города находиться в безопасных местах.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 13 марта прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что в Сумах российский дрон попал по инфраструктуре города.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.