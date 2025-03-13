Россия массированно обстреливает Херсон – начальник ГВА

Местные жители призывают находиться в безопасных местах.
Российские захватчики в ночь на 13 марта массированно обстреливают Херсон.
Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.
"Херсон находится под массовым обстрелом врага!" – говорится в сообщении.
Кроме того, он призвал жителей города находиться в безопасных местах.
Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на 13 марта прозвучала серия взрывов во время воздушной тревоги.
Мы ранее информировали, что в Сумах российский дрон попал по инфраструктуре города.
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