Авіаційній експерт пояснив, як в Україні можна реалізувати програму "Небесний щит"

В Україні є цілком всі можливості організувати ініціативу "Небесний щит" для захисту українського неба, однак це буле можливо тільки після закінчення бойових дій.

Таку думку в етері Еспресо висловив авіаційний експерт Костянтин Криволап.

Він заявив, що в історії не було випадків, коли країна, яка зазначала військової агресії, просила в інших захистити повітряний простір.

"І та країна має такі можливості. У неї немає жодних пересторог з точки зору міжнародного права це не робити. Це перше. Вся ця концепція "Повітряного щита" була розроблена фахівцями Королівських повітряних сил Британії ще у 22-му році. І ці фахівці вважаються найкращими планувальниками взагалі у всьому альянсі НАТО. Вони вирахували кількість літаків, які необхідні для того, щоб забезпечити патрулювання. Вони зобразили всі ризики, які можливі в цьому питанні, які можливі ризики в майбутньому. І вони запропонували цю концепцію. Концепція в чому? Що повітряний простір України можна закрити 120 літаками тактичної авіації країн не НАТО, а окремих країн Європи, які входять до НАТО, але це буде окремо кожна країна приймати рішення", - сказав він.

Аналітик нагадав, що дану ініціативу не будуть реалізовувати на рівні НАТО, щоб це не було сприйнято як ескалація.

Криволап вважає, що всі українські атомні електростанції мають попадати під дію програми "Повітряний щит".

"Зараз Європа починає трохи прокидатися, згадали про цей "Повітряний щит", згадали цю концепцію. Така ідея, що 120 літаків, не будуть підлітати жоден з них ближче ніж 200 кілометрів до лінії бойового зіткнення або до кордону з Росією. Тому що це вже вираховується як зона, де велика ймовірність завдавання ударів по літаках. І цими пілотами і цими літаками ризикувати не можна, а там вже можуть дістати і російські ракети Р-37М, там можуть вже бути працездатними комплекси С-300, С-400. Ну тобто оце така зона. Все інше можна захищати. І під цю зону підпадають наші всі атомні електростанції. Львів, Одеса, Київ, ну й інші, якщо провести таку 200-кілометрову зону, то все це може бути захищено цими літаками. Що це дає нам? Це дає нам можливість ті засоби ППО, які зараз працюють по всій Україні, сконцентрувати їх ближче до оцієї зони і таким чином збільшити щільність нашої протиповітряної оборони саме в цій 200-кілометровій зоні", - розповів експерт.

На думку аналітика, реалізація цієї програми можлива, але припустив, що рішення може бути прийняте після ухвалення мирної угоди.

"Це можливо, реально це можливо. Але там є така засторога що це все буде після того, як буде складена мирна угода. А я до мирної угоди не дуже якось відношуся. Розумію, що це політична боротьба, що це зовсім інші процеси. Вони не мають дуже серйозного відношення до тих дій, які ми робимо в цій війні зараз", - вважає Костянтин Криволап.

Раніше повідомлялося, що експерт пояснив, чому ППО не збила велику кількість ракет під час останньої атаки.

Ми раніше інформували, що французькі винищувачі Mirage-2000 вперше відбивали масовану атаку РФ по Україні.

Читайте також: