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Україну атакують ворожі БпЛА: мапа тривог

Україну атакують ворожі БпЛА: мапа тривог

Ворог атакує Україну безпілотниками / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Україну в ніч проти 10 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.

Про це інформують Повітряні сили.

У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.

  • БпЛА на Сумщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Полтавщині, рухаються в  південному напрямку.
  • БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Харківщині, рухаються в західному напрямку.
  • БпЛА на Київщині, рухаються в західному напрямку.

Раніше повідомлялося, що через удар російського безпілотника на Запоріжжі можливі перебої з постачанням газу і тепла.

Ми раніше інформували, що росіяни атакували БпЛА цивільну інфраструктуру на Полтавщині.

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