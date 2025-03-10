Україну атакують ворожі БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Україну в ніч проти 10 березня атакують ворожі безпілотники типу Shahed.
Про це інформують Повітряні сили.
У повідомленні вказується, що ворожі безпілотники атакують Україну з півночі та сходу.
- БпЛА на Сумщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Полтавщині, рухаються в південному напрямку.
- БпЛА на Чернігівщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Харківщині, рухаються в західному напрямку.
- БпЛА на Київщині, рухаються в західному напрямку.
Раніше повідомлялося, що через удар російського безпілотника на Запоріжжі можливі перебої з постачанням газу і тепла.
Ми раніше інформували, що росіяни атакували БпЛА цивільну інфраструктуру на Полтавщині.
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