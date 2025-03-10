Украину атакуют вражеские БпЛА: карта тревог

Военные призывают не игнорировать воздушную тревогу.
Украину в ночь на 10 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
Об этом информируют воздушные силы.
В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.
- БпЛА в Сумской области, двигаются в западном направлении.
- БПЛА на Полтавщине, двигаются в южном направлении.
- БПЛА на Черниговщине, двигаются в западном направлении.
- БПЛА на Харьковщине, двигаются в западном направлении.
- БпЛА в Киевской области, двигаются в западном направлении.
Ранее сообщалось, что из-за удара российского беспилотника в Запорожье возможны перебои с поставками газа и тепла.
Мы ранее информировали, что россияне атаковали БПЛА гражданскую инфраструктуру в Полтавской области.
Читайте также:
- Обстрелы Россией украинских городов: Зеленский сообщил об ужасных последствиях
- Показали последствия вражеской атаки на Одесщину: есть раненые
- РФ ударила по Украине баллистикой, крылатой ракетой и "Шахедами": сколько целей удалось уничтожить