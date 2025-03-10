Украину атакуют вражеские БпЛА: карта тревог

Украину в ночь на 10 марта атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.

Об этом информируют воздушные силы.

В сообщении указывается, что вражеские беспилотники атакуют Украину с севера и с востока.

БпЛА в Сумской области, двигаются в западном направлении.

БПЛА на Полтавщине, двигаются в южном направлении.

БПЛА на Черниговщине, двигаются в западном направлении.

БПЛА на Харьковщине, двигаются в западном направлении.

БпЛА в Киевской области, двигаются в западном направлении.

Ранее сообщалось, что из-за удара российского беспилотника в Запорожье возможны перебои с поставками газа и тепла.

Мы ранее информировали, что россияне атаковали БПЛА гражданскую инфраструктуру в Полтавской области.

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