На Київщині зафіксовані ворожі БпЛА: працюють сили ППО — КОВА

Місцевих жителів закликають не ігнорувати повіту тривогу.
У Київській області в ніч проти 10 березня сили протиповітряної оборони спрацювали по ворожих безпілотниках.
Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.
"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у заяві КОВА.
Крім того, у повідомленні місцевих жителів закликають не ігнорувати повіту тривогу, а також не знімати роботу сили ППО.
Водночас у Повітряних силах заявили, що в районі столиці України був зафіксований ворожий безпілотник.
Раніше повідомлялося, що через удар російського безпілотника на Запоріжжі можливі перебої з постачанням газу і тепла.
Ми раніше інформували, що росіяни атакували БпЛА цивільну інфраструктуру на Полтавщині.
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