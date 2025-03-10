На Київщині зафіксовані ворожі БпЛА: працюють сили ППО — КОВА

У Київській області в ніч проти 10 березня сили протиповітряної оборони спрацювали по ворожих безпілотниках.

Про це йдеться у повідомленні Київської обласної військової адміністрації.

"Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у заяві КОВА.

Крім того, у повідомленні місцевих жителів закликають не ігнорувати повіту тривогу, а також не знімати роботу сили ППО.

Водночас у Повітряних силах заявили, що в районі столиці України був зафіксований ворожий безпілотник.

Раніше повідомлялося, що через удар російського безпілотника на Запоріжжі можливі перебої з постачанням газу і тепла.

Ми раніше інформували, що росіяни атакували БпЛА цивільну інфраструктуру на Полтавщині.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.