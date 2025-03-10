Стало відомо, хто стане новим премʼєр-міністром Канади

Результати голосування показали, що новим лідером Ліберальної партії Канади стане колишній керівник Центрального банку Марк Карні.

Про це інформує Reuters.

Він стане новим премʼєр-міністром країни та замінить на цій посаді Джастіна Трюдо.

Він випередив колишню голову Мінфіну Христю Фріланд, яка посіла друге місце у конкурсі, в якому проголосували трохи більш ніж 150 000 членів партії.

Карні працював спецпосланником ООН по боротьбі зі зміною клімату, є прихильником податку на викиди вуглецю, й називає мету з досягнення нульового рівня викидів "найбільшою комерційною можливістю нашого часу".

Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призупинив 25%-тарифи, накладені на товари з Канади і Мексики.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп відповів прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, пригрозивши негайно підвищити тарифи для сусідньої країни ще більше.

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