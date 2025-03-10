Стало відомо, хто стане новим премʼєр-міністром Канади

Новий премʼєр замінить на посаді Джастіна Трюдо.
Результати голосування показали, що новим лідером Ліберальної партії Канади стане колишній керівник Центрального банку Марк Карні.
Про це інформує Reuters.
Він стане новим премʼєр-міністром країни та замінить на цій посаді Джастіна Трюдо.
Він випередив колишню голову Мінфіну Христю Фріланд, яка посіла друге місце у конкурсі, в якому проголосували трохи більш ніж 150 000 членів партії.
Карні працював спецпосланником ООН по боротьбі зі зміною клімату, є прихильником податку на викиди вуглецю, й називає мету з досягнення нульового рівня викидів "найбільшою комерційною можливістю нашого часу".
Раніше повідомлялося, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп призупинив 25%-тарифи, накладені на товари з Канади і Мексики.
Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп відповів прем'єр-міністру Канади Джастіну Трюдо, пригрозивши негайно підвищити тарифи для сусідньої країни ще більше.
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