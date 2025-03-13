Гарантії безпеки для України можуть надати близько 15 держав — Лекорню

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що близько 15 держав можуть надати Україні певні гарантії безпеки.

Про це він сказав у середу, 12 березня, після завершення зустрічі у Парижі очільників оборонних відомств Франції, Польщі, Великої Британії, Німеччини та Італії, передає BBC.

При цьому Лекорню відзначив складнощі гарантування безпеки.

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"Ми повинні думати про питання безпеки в Чорному морі, атомні електростанції в Україні, і нам доведеться почати думати про розподіл цих обов'язків", – сказав він.

Очільник оборонного відомства Франції, який головував на згаданій зустрічі, заявив, що "справжніми гарантіями безпеки буде допомога, яку ми зможемо надати українській армії".

Себастьян Лекорню також анонсував нову зустріч начальників штабів Збройних сил через 15 днів. Він припустив, що Росія погодиться на припинення вогню, тому ці 30 днів перемир’я, за його словами, потрібно буде використати, щоб “розробити структуру системи безпеки”.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон закликав почати планування гарантій безпеки для України після завершення війни.

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