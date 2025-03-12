До 2026 року мирне врегулювання в Україні неможливе – The Washington Post

Washington Post отримав секретний документ, підготовлений для Кремля, який окреслює жорстку переговорну позицію Росії. З нього випливає, що Кремлю мало окремих територій – РФ прагне повного демонтажу української дкержавності.

Згідно з документом, підготовленим для Кремля, Росія повинна працювати над послабленням переговорної позиції США щодо України, розпалюючи напруженість між адміністрацією Трампа та іншими країнами, одночасно продовжуючи зусилля Москви з демонтажу української держави.

Про деталі підсупного плану Росії пише The Washington Post з посиланням на власні джерела.

Що відомо про таємничий документ і хто його автор

Документ, написаний у лютому впливовим московським аналітичним центром, близьким до ФСБ, викладає максималістські вимоги Росії щодо будь-якого припинення війни в Україні. Він відкидає попередні плани президента США Дональда Трампа щодо мирної угоди протягом 100 днів як "неможливі для реалізації" і говорить, що мирне вирішення війни в Україні "не може відбутися раніше 2026 року".

У документі також відкидається будь-який план відправки миротворців в Україну, як пропонували деякі в Європі , і наполягає на визнанні суверенітету Росії над захопленими нею українськими територіями.

Як РФ хоче розділити територію України

Крім того, пропонується подальший перерозподіл української території шляхом створення буферної зони на північному сході України, на кордоні із російськими регіонами Брянської та Білгородської областями, а також демілітаризованої зони на півдні України поблизу окупованого Криму. Демілітаризована зона торкнеться Одеської області.

Крім того, в документі ФСБ йдеться про необхідність "повного демонтажу" нинішньої української влади.

Документ, отриманий однією з європейських розвідслужб і вивчений The Washington Post, наголошує на труднощах, з якими, як і раніше, стикається Трамп у спробі досягти мирної угоди з Росією, особливо після того, як Київ підтримав пропозицію Вашингтона про 30-денне припинення вогню і це, мабуть, зближує позиції двох країн.

Хоча Росія поки не дала сигналів про готовність до перемир'я, аналітики попереджають, що Москва має безліч способів затягнути навіть тимчасову паузу в бойових діях, а шлях до довгострокової мирної угоди залишається вкрай складним.

"Росія не зацікавлена ​​у швидкому врегулюванні української кризи", — заявив колишній старший директор з Росії в Раді національної безпеки при Джорджі Буші-молодшому і нинішній експерт Ради з міжнародних відносин Томас Грем.

Трамп, схоже, не розуміє причини агресії РФ

"Вони постійно говорять про першопричини, які, як відомо, пов'язані з внутрішньою політикою України, але ще важливішими є питання європейської системи безпеки та роль НАТО. Просте перемир'я, яке не враховує цих факторів, не становить для Росії жодного інтересу. І Трамп, схоже, цього не розуміє", – резюмував Томас Грем.

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Речник Путіна Дмитро Пєсков заявив, що в Москві "не знають про такі рекомендації", назвав їх "вкрай суперечливими". "Ми працюємо над більш виваженими варіантами", – додав Пєсков.

За інформацією WP, документ був підготовлений аналітичним центром за тиждень до переговорів між Росією та США в Ер-Ріяді.

Цей аналітичний центр тісно співпрацює з П'ятим управлінням ФСБ — підрозділом, який займається операціями в Україні. Російський академік, близький до високопоставлених дипломатів, заявив, що основні рекомендації відображають загальний консенсус у Москві, проте рівень їхнього впливу на рішення Кремля залишається незрозумілим.

Розкол в російській еліті

За словами експерта, у російській еліті існують різні підходи: "яструби" вимагають продовження війни та використання поточної ситуації для подальшого просування, тоді як інші групи наполягають на якнайшвидшому врегулюванні та хоча б тимчасовому припиненні вогню.

У документі, пов’язаному з ФСБ, описано шляхи, за допомогою яких Росія могла б посилити свою позицію на переговорах шляхом загострення напруженості між Сполученими Штатами, Китаєм і Європейським Союзом, а також шляхом пропозиції доступу США до корисних копалин в РФ, а також на окупованих територіях в Україні.

В інтерв'ю 24 лютого диктатор Володимир Путін запропонував американським компаніям брати участь у розробці російських родовищ, включаючи окуповані території України. Це виглядало як спроба підірвати запропоновану угоду про розробку мінеральних ресурсів між Україною та Сполученими Штатами.

В документі стверджується, що першочерговим завданням Росії має стати нормалізація відносин з Вашингтоном, включаючи відновлення повного дипломатичного складу в посольствах обох країн.

Ці пропозиції стали публічними після переговорів між російськими та американськими офіційними особами у Стамбулі 27 лютого, які, зважаючи на все, були зосереджені на питаннях роботи дипломатичних місій.

У документі пропонується варіант, при якому Росія утримається від розміщення балістичних ракет середньої дальності "Орешник" в Білорусі, на кордоні з ЄС, в обмін на зобов'язання США не розгортати нові ракетні системи в Європі.

Що вимагає РФ: захмарні умови

Також йдеться про те, що Росія припинить постачання зброї до країн, які вважаються "недружніми" для Сполучених Штатів, а натомість Сполучені Штати перестануть озброювати Україну, але додається, що припинення поставок російської зброї союзникам Москви було б "важко реалізувати".

У документі відкидаються початкові пропозиції, зроблені спеціальним представником Трампа по Україні, відставним генерал-лейтенантом Кітом Келлоггом про мирну угоду, одним з елементів якої є поступка Україною територій, захоплених Росією. Також згідно з пропозицією Келлога Київ мав погодитися не намагатися повернути території у майбутньому військовими чи дипломатичними засобами.

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Навіть такий варіант врегулювання вважається недостатнім для РФ. У документі стверджується, що без офіційного визнання російського суверенітету над окупованими територіями існує "досить висока ймовірність" поновлення збройного конфлікту в середньостроковій перспективі, "наприклад, після зміни адміністрації в США".

У документі також відкидаються будь-які потенційні політичні поступки з боку України, такі як відмова Києва від членства в НАТО та проведення виборів, у яких буде дозволено брати участь проросійським партіям, як недостатньо далекосяжні.

"Насправді нинішній "київський режим" неможливо змінити зсередини країни. Потрібен його повний демонтаж", – йдеться в документі.

Присутність будь-якого миротворчого контингенту в Україні також відкидається як "абсолютно непотрібна", оскільки будь-які сили будуть під "серйозним впливом Заходу", тоді як плани США продовжувати озброювати Україну після будь-якої мирної угоди є "абсолютно неприйнятними", як і збереження української армії на поточному рівні в 1 мільйон чоловік.

Спроби схилити Росію до мирної угоди шляхом часткового скасування санкцій також відкинуто.

Що задумав Путін

Колишній російський дипломат Борис Бондарєв, який нині працює в Женеві, вважає, що Москва намагається заманити Трампа в переговори, демонструючи "відкритість і гнучкість". Водночас, на його думку, Путін затягуватиме переговорний процес, позиціонуючи себе як "справжнього друга Дональда Трампа, який повністю його розуміє, хоче допомогти і допомогти йому досягти його цілей у США".

Однак, додав Бондарєв, "зрозуміло, натомість він вимагатиме певних поступок, адже просто так він цього не зробить".

Голова аналітичного центру Silverado Policy Accelerator Дмитро Альперович, який спеціалізується на питаннях національної безпеки, вважає, що Путіну може бути складно відкрито відхилити пропозицію щодо припинення вогню, не ризикуючи потенційним зближенням Москви з Вашингтоном.

"Зараз, з його точки зору, ставки набагато вищі, ніж просто Україна – головний приз – це нормалізація дипломатичних відносин між США та Росією, зняття санкцій та розкол усередині НАТО", – написав Альперович у пості на X (колишній Twitter).

Раніше у Financial Times спрогнозували, чи зможуть Україна та Росія досягти міцної мирної угоди.

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