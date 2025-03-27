Украина сообщит США о нарушении Россией условий перемирия – Зеленский

Атака российских дронов на Херсон разрушила энергетику / © ТСН.ua

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Удар российской армии в четверг, 27 марта, по украинскому городу Херсону , в результате которого пострадала энергетическая инфраструктура, стал нарушением договоренностей о перемирии. Об этом инциденте будет сообщено США.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский в ходе общения с журналистами после украинского саммита в Париже.

По его словам, договоренности о тишине в энергетике, которые были достигнуты на переговорах в Саудовской Аравии, не работают.

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«Два дня назад была ночь, когда ударов по энергетике не последовало. Сегодня была повреждена энергетика в Херсоне российской артиллерией. Вот так оно работает… По моему мнению, если сегодня были нарушения и были удары по Херсону, были удары по железнодорожному вокзалу, и было повреждено электричество, потому что были удары и по энергетике… должна быть реакция Соединенных Штатов в действиях», — сказал украинский президент.

Зеленский подчеркнул, что Херсон является гражданским городом, а не полем боя, и именно гражданские люди потеряли энергетику.

«Мы четко понимаем, куда были выстрелы, что разрушено, что потеряно. У нас это все есть, мы все это подготовим. Министр обороны получил от меня этот приказ. Это подготовится и передастся Соединенным Штатам Америки. И после этого мы ожидаем реакцию Соединенных Штатов Америки, так, как они нам говорили, что они будут на нарушение реагировать», — заявил украинский президент.

Напомним, в Херсоне под российские обстрелы попала бригада «скорой», которая помогала раненому. Есть пострадавшие.