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У Полтаві під час атаки "Шахедів" зникло світло: що відомо
На території Полтавської області було оголошено повітряну тривогу.
Увечері в четвер, 27 березня, під час атаки російських ударних безпілотників на Полтавську громаду пролунав вибух, після якого почалися перебої з електропостачанням.
Про це повідомляють очевидці у місцевих пабліках.
Раніше моніторингові канали повідомляли про появу в повітряному просторі Полтави трьох ворожих безпілотників.
На території Полтавської області було оголошено повітряну тривогу.
Згодом начальник Полтавської ОВА повідомив, що Полтавська громада перебуває під атакою ворожих БпЛА.
“Попередньо є влучання. Працює ППО. Перебувайте в укриттях. Деталі зʼясовуємо”, - написав він.
Нагадаємо, удар російської армії у четвер, 27 березня, по українському місту Херсону, внаслідок якого постраждала енергетична інфраструктуру, президент Володимир Зеленський назвав порушенням домовленостей про перемир’я. Про цей інцидент буде повідомлено США.