У Полтаві під час атаки "Шахедів" зникло світло: що відомо

Під час атаки дронів на Полтаву зникло світло / © ТСН.ua

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Увечері в четвер, 27 березня, під час атаки російських ударних безпілотників на Полтавську громаду пролунав вибух, після якого почалися перебої з електропостачанням.

Про це повідомляють очевидці у місцевих пабліках.

Раніше моніторингові канали повідомляли про появу в повітряному просторі Полтави трьох ворожих безпілотників.

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На території Полтавської області було оголошено повітряну тривогу.

Згодом начальник Полтавської ОВА повідомив, що Полтавська громада перебуває під атакою ворожих БпЛА.

“Попередньо є влучання. Працює ППО. Перебувайте в укриттях. Деталі зʼясовуємо”, - написав він.

Нагадаємо, удар російської армії у четвер, 27 березня, по українському місту Херсону, внаслідок якого постраждала енергетична інфраструктуру, президент Володимир Зеленський назвав порушенням домовленостей про перемир’я. Про цей інцидент буде повідомлено США.