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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Армія РФ продовжує штурмові дії на Донеччині — DeepState

Ворог використовує легку автотехніку для транспортування піхоти. Українські захисники щодня знищують окупантів на підходах до Успенівки.

Автор публікації
Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Війна в Україні

Ситуація на фронті важка, але контрольована / © Getty Images

Російські окупанти не припиняють штурмувати село Успенівка на Донеччині. Військові фіксують накопичення ворожої піхоти у населеному пункті.

Про це повідомляє DeepState.

«За наявними оцінками у село проникло і розосередилося близько 100 росіян. Щодня пілоти вбивають щонайменше двадцять ворожих піхотинців», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що окупанти намагаються доставляти свої штурмові групи у село за допомогою цивільних автівок. Ті, хто добирається живим до будинків, займають позиції та накопичують сили.

Наразі українські захисники тримають Успенівку під вогневим контролем. Водночас росіяни вже чинять спроби дістатись сусідньої Новоолександрівки.

«Ситуація важка, але під контролем. Частина сил противника знищуються на підходах», — зауважили аналітики DeepState.

Нагадаємо, експерт попередив, що РФ може готуватися до нового наступу в Україні. За словами Івана Тимочка, про це свідчить прихована мобілізація в Росії та залучення ще більшої кількості військ КНДР.

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