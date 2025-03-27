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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза

У Київській області існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Повітряна тривога в Україні

Повітряна тривога лунає 27 березня

Частину України ввечері 27 березня охопила повітряна тривога. Є загроза атак “Шахедів”.

Про це повідомляють Повітряні сили України.

Окрім Київщини "Шахеди" загрожують Сумській області. Там вони тримають південно-західний курс.

Ворожі дрони зафіксували й на заході Полтавщини. Летять на захід.

  • З Херсонської області ворожі БпЛА летять на Миколаївщину.

  • З Кіровоградщини тримають курс на Черкащину.

  • А на сході і заході Дніпропетровщини — курсом на захід.

Нагадаємо, напередодні столицю і низку областей України вчергове охопила повітряна тривогаБуло гучно у Сумах і Запоріжжі.

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