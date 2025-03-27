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- Війна
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Частину України охопила повітряна тривога: де є загроза
У Київській області існує загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Частину України ввечері 27 березня охопила повітряна тривога. Є загроза атак “Шахедів”.
Про це повідомляють Повітряні сили України.
Окрім Київщини "Шахеди" загрожують Сумській області. Там вони тримають південно-західний курс.
Ворожі дрони зафіксували й на заході Полтавщини. Летять на захід.
З Херсонської області ворожі БпЛА летять на Миколаївщину.
З Кіровоградщини тримають курс на Черкащину.
А на сході і заході Дніпропетровщини — курсом на захід.
Нагадаємо, напередодні столицю і низку областей України вчергове охопила повітряна тривога. Було гучно у Сумах і Запоріжжі.
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