У низці областей України оголосили повітряну тривогу: де є небезпека

Українців просять перебувати в укриттях.
Частину України увечері 24 березня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики та обстрілу ворожими безпілотниками.
Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.
"Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину", – йдеться у повідомленні.
Над Харковом перебуває ворожий БпЛА.
Станом на 21:00 на карті повітряних тривог "почервонів" Київ, а також низка областей:
- Київська
- Черкаська
- Кіровоградська
- Чернігівська
- Полтавська
- Дніпропетровська
- Запорізька
- Сумська
- Харківська
- Донецька
- Луганська
- Миколаївська
- Одеська
- Херсонська
Також тривога лунає в Автономній Республіці Крим.
Нагадаємо, у Києві в ніч проти 24 березня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників.
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