У низці областей України оголосили повітряну тривогу: де є небезпека

Частину України увечері 24 березня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики та обстрілу ворожими безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

"Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину", – йдеться у повідомленні.

Над Харковом перебуває ворожий БпЛА.

Станом на 21:00 на карті повітряних тривог "почервонів" Київ, а також низка областей:

Київська

Черкаська

Кіровоградська

Чернігівська

Полтавська

Дніпропетровська

Запорізька

Сумська

Харківська

Донецька

Луганська

Миколаївська

Одеська

Херсонська

Також тривога лунає в Автономній Республіці Крим.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 24 березня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників.

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