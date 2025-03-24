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У низці областей України оголосили повітряну тривогу: де є небезпека

У низці областей України оголосили повітряну тривогу: де є небезпека

Повітряна тривога в Україні 24 березня / Джерело: Мапа тривог України

Українців просять перебувати в укриттях.

Частину України увечері 24 березня охопила повітряна тривога. Є загроза балістики та обстрілу ворожими безпілотниками.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗС України.

"Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Донеччину", – йдеться у повідомленні.

Над Харковом перебуває ворожий БпЛА.

Станом на 21:00 на карті повітряних тривог "почервонів" Київ, а також низка областей

  • Київська
  • Черкаська
  • Кіровоградська
  • Чернігівська
  • Полтавська
  • Дніпропетровська
  • Запорізька
  • Сумська
  • Харківська
  • Донецька
  • Луганська
  • Миколаївська
  • Одеська
  • Херсонська

Також тривога лунає в Автономній Республіці Крим.

Нагадаємо, у Києві в ніч проти 24 березня оголосили повітряну тривогу через загрозу від ворожих безпілотників.

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