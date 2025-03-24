Ракетний удар по Сумах: куди "прилетіло" і які наслідки обстрілу

Російські окупанти атакували місто Суми. Через ворожий обстріл є багато потерпілих.

Російські окупанти 24 березня вчергове атакували Суми. Відомо про 74 потерпілих, серед яких є 13 дітей.

Про це з місця події повідомила кореспондентка ТСН Оксана Солодовник.

Російська ракета влучила у середмістя Сум близько 14:00. Під удар потрапив житловий сектор, лікарня та школа. Учні на момент обстрілу не постраждали, вони були в укритті.

"Вибух пролунав о другій годині дня. Він був надзвичайно потужний. Від вибухової хвилі у мене вдома завібрували вікна і спрацювала сигналізація – а це за 5 кілометрів від епіцентру. Можна тільки уявити, що відчули мешканці будинків, розташованих поруч із місцем влучання. як і сама вибухова хвиля", - каже кореспондентка ТСН.

Росіяни поцілили у район щільної житлової забудови. Поряд школа, дитсадок, дитяча лікарня багатоповерхівки – у всіх цих закладах нині повибивані вікна, пошкоджені дахи та фасади.

Наслідки обстрілу Сум

"Скажу, що сигнал тривоги пролунав вже після того, як вибухнуло. Попередньо відомо, що ворог вдарив по місту балістикою. Кількість поранених постійно зростає. Через три години після вибуху їх було вже понад 75, з яких 14 - діти. У перші хвилини допомогу пораненим надавали надзвичайники та представники Червоного Хреста. Людей виносили із пошкоджених будинків на руках. У них переважно поранення уламками та друзками скла", - каже кореспондентка ТСН.

Людям, чиє житло постраждало внаслідок вибуху, готують місця для ночівлі. Їх розмістять у дитсадках.

"Ворог наніс ракетний удар по центру міста. Рятувальні служби працюють над ліквідацією наслідків", - каже голова Сумської ОВА Володимир Артюх.

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Нагадаємо, вдень 24 березня ворог завдав удару по центру міста Суми. Внаслідок атаки травмувалося кілька десятків людей.

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