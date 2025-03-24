Ракетный удар по Сумам: куда "прилетело" и каковы последствия обстрела

Российские оккупанты 24 марта в очередной раз атаковали Сумы. Известно о 74 пострадавших, среди которых 13 детей.

Об этом с места происшествия сообщила корреспондентка ТСН Оксана Солодовник.

Российская ракета попала в центр Сум около 14:00. Под удар попал жилищный сектор, больница и школа. Ученики во времья обстрела не пострадали, они были в укрытии.

"Взрыв прогремел в два часа дня. Он был чрезвычайно мощный. От взрывной волны у меня дома завибрировали окна и сработала сигнализация - а это в 5 километрах от эпицентра. Можно только представить, что почувствовали жители домов, расположенных рядом с местом попадания. как и сама взрывная волна", - говорит корреспондентка ТСН.

Россияне попали в район плотной жилой застройки. Рядом школа, детсад, детская больница, многоэтажки - во всех этих заведениях сейчас выбиты окна, повреждены крыши и фасады.

Последствия обстрела Сум

"Скажу, что сигнал тревоги прозвучал уже после того, как взорвалось. Предварительно известно, что враг ударил по городу баллистикой. Количество раненых постоянно растет. Через три часа после взрыва их было уже более 75, из которых 14 - дети. В первые минуты помощь раненым оказывали чрезвычайники и представители Красного Креста. Людей выносили из поврежденных домов на руках. У них преимущественно ранения обломками и осколками стекла", - говорит корреспондентка ТСН.

Людям, чье жилье пострадало в результате взрыва готовят места для ночлега. Их разместят в детсадах.

"Враг нанес ракетный удар по центру города. Спасательные службы работают над ликвидацией последствий", - говорит председатель Сумской ОВА Владимир Артюх.

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Напомним, днем 24 марта враг нанес удар по центру города Сумы. В результате атаки травмировалось несколько десятков человек.

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