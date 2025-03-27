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Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть угроза
В Киевской области существует угроза применения врагом ударных БПЛА.
Часть Украины вечером 27 марта охватила воздушная тревога . Есть угроза атак "Шахедов".
Об этом сообщают воздушные силы Украины.
Кроме Киевской области "Шахеды" угрожают Сумской области. Там они держат юго-западный курс.
Вражеские дроны зафиксировали и на западе Полтавщины. Летят на запад.
Из Херсонской области вражеские БПЛА улетают на Николаевщину.
С Кировоградской области держат курс на Черкасщину.
А на востоке и западе Днепропетровщины – курсом на запад.
Напомним, накануне столицу и ряд областей Украины в очередной раз охватила воздушная тревога . Было громко в Сумах и в Запорожье.
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