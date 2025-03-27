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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
3138
Время на прочтение
1 мин

Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть угроза

В Киевской области существует угроза применения врагом ударных БПЛА.

Автор публикации
Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Воздушная тревога в Украине

Воздушная тревога звучит 27 марта

Часть Украины вечером 27 марта охватила воздушная тревога . Есть угроза атак "Шахедов".

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

Кроме Киевской области "Шахеды" угрожают Сумской области. Там они держат юго-западный курс.

Вражеские дроны зафиксировали и на западе Полтавщины. Летят на запад.

  • Из Херсонской области вражеские БПЛА улетают на Николаевщину.

  • С Кировоградской области держат курс на Черкасщину.

  • А на востоке и западе Днепропетровщины – курсом на запад.

Напомним, накануне столицу и ряд областей Украины в очередной раз охватила воздушная тревога . Было громко в Сумах и в Запорожье.

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Дата публикации
Количество просмотров
3138
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