Часть Украины охватила воздушная тревога: где есть угроза

Воздушная тревога звучит 27 марта

Реклама

Часть Украины вечером 27 марта охватила воздушная тревога . Есть угроза атак "Шахедов".

Об этом сообщают воздушные силы Украины.

Кроме Киевской области "Шахеды" угрожают Сумской области. Там они держат юго-западный курс.

Реклама

Вражеские дроны зафиксировали и на западе Полтавщины. Летят на запад.

Из Херсонской области вражеские БПЛА улетают на Николаевщину.

С Кировоградской области держат курс на Черкасщину.

А на востоке и западе Днепропетровщины – курсом на запад.

Напомним, накануне столицу и ряд областей Украины в очередной раз охватила воздушная тревога . Было громко в Сумах и в Запорожье.

Читайте также: