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Росія атакує Україну "Шахедами": які області під загрозою (мапа)

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Росія атакує Україну "Шахедами": які області під загрозою (мапа)

Повітряна тривога 23 березня - мапа alerts.in.ua

Про загрозу ворожих БпЛА та авіації повідомляють Повітряні сили України.

Ввечері 23 березня Україні вчергове загрожують ворожі ударні БпЛА. Під ударами можуть опинитися Кіровоградська, Полтавська області, а також Сумщина, Херсонщина, Харківщина, Краматорськ.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил України 23 березня.

"Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на межі Донеччини і Запорізької області", - заявили Повітряні сили.

Повітряна тривога 23 березня - мапа alerts.in.ua / ©
Повітряна тривога 23 березня - мапа alerts.in.ua

Нагадаємо, росіяни атакували Україну дронами і проти ночі 23 березня.

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