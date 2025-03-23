Росія атакує Україну "Шахедами": які області під загрозою (мапа)

Про загрозу ворожих БпЛА та авіації повідомляють Повітряні сили України.
Ввечері 23 березня Україні вчергове загрожують ворожі ударні БпЛА. Під ударами можуть опинитися Кіровоградська, Полтавська області, а також Сумщина, Херсонщина, Харківщина, Краматорськ.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил України 23 березня.
"Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на межі Донеччини і Запорізької області", - заявили Повітряні сили.
Нагадаємо, росіяни атакували Україну дронами і проти ночі 23 березня.
Читайте також: