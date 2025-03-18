Україна глушить російські КАБИ: стало відомо, як це робиться

Завдяки складній системі постановки перешкод тепер для ураження однієї цілі окупантам потрібно до 16 керованих авіабомб.

Рік тому винищувачі-бомбардувальники російських військово-повітряних сил щодня кидали сотню керованих авіабомб по всій лінії фронту довжиною майже 1300 км у ширшій війні Росії проти України.

Керовані супутником планувальні бомби KAB або UMPK, кожна з яких подолала 25 миль або більше під висувними крилами, були "чудо-зброєю" для росіян, зазначила тоді українська аналітична група Deep State. А в українців "практично не було контрзаходів". Це змінилося. Тепер в українців є не тільки контрзаходи — деякі з цих контрзаходів видаються надзвичайно ефективними, пише Forbes.

"Раніше ворог використовував керовані авіабомби з високою точністю для атаки об’єктів на території обласних центрів, таких як Харків і Запоріжжя", — розповів Forbes Нарек Казарян, чия команда "Нічного дозору" в Україні з 10 осіб розробляє системи радіоелектронної боротьби.

Казарян стверджує, що нова радіостанція Lima від Night Watch частково відповідальна за нещодавню деградацію російських планувальних бомбардувань.

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Lima — це не традиційний пристрій перешкод, який просто направляє ворогу радіоперешкоди. "Ми використовуємо цифрові перешкоди, – пояснив Казарян. – Це комбінація глушіння, спуфінгу та інформаційної кібератаки на навігаційний приймач".

Казарян зауважив, що після розгортання системи РЕБ спочатку знизилася точність бомбометання, а потім, зрозумівши неефективність цього способу ураження та неможливість досягнення мети, ворог взагалі припинив обстріли обласних центрів.

Минулого року російські війська влаштувалися у комфортну рутину. Крім ударів по містах, керовані бомби посипалися й на прифронтову оборону України. Потім російська піхота атакувала б побиті українські війська — і перемогла їх.

Тактика штурму "перша бомба" допомогла росіянам захопити місто-фортецю Авдіївку на сході України, а потім просунутися на 25 миль уздовж тієї ж осі до наступного міста-фортеці, Покровська.

Російська керована авіабомба в небі / Фото: Wikimedia Commons

"Коли росіяни підступили до Покровська, щось змінилося. Коли російські війська минулого місяця зупинилися біля міста, стало очевидно, що золота ера UMPK виявилася недовгою", — зазначив Fighterbomber, неофіційний Telegram-канал російських військово-повітряних сил, у листі, перекладеному естонським аналітиком WarTranslated.

За словами Казаряна, радіостанція Lima стала чинником зниження кількості планувальних бомбардувань у певних районах. Інші засоби перешкод, розроблені різними компаніями, можуть відповідати за зменшення рейдів російських УМПК в інших частинах України, включаючи Покровськ.

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