Глобальне потепління: метеорологиня відповіла, коли в Україні ростимуть пальми

Не можна однозначно сказати, на користь чи на шкоду Україні йде глобальне потепління – тут 50 на 50.

Про це розповіла Наталія Голеня, метеорологиня, заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометеорологічного центру в інтерв’ю “Говорить Суханов”.

За її словами, аграріям треба перебудовуватися на інші культури, які можна вирощувати при інших температурних режимах і таким чином мати врожай, і навіть два врожаї.

“Але для цього потрібна волога. Якщо буде дефіцит вологи, то за таких високих температур в нас не буде врожаю. Якщо не буде зрошування – теж… Ще так щоб пальми в нас росли внаслідок потепління, то ні. А от виноград у північних регіонах – так”, – каже метеорологиня.

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