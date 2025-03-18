Атака на Дніпро та область: в ОВА розповіли про наслідки

Зокрема, на громади області окупанти скидали боєприпаси з дронів та обстрілювали з артилерії.

Росіяни 17 березня атакували безпілотниками Дніпровський район, через що виникли пожежі на двох підприємствах.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

До пізнього вечора 17 березня на Дніпропетровщині працювала протиповітряна оборона. В області було збито три ворожі безпілотники.

Через дронову атаку у Дніпровському районі сталися пожежі на двох підприємствах. Рятувальники їх вже загасили. Минулося без постраждалих.

Тероризували російські війська і Нікопольський район. На Марганецьку громаду ворог скидав боєприпаси з дронів, Покровську – обстрілював з артилерії. Там також минулося без загиблих і поранених.

Нагадаємо, 17 березня росіяни атакували Дніпро безпілотниками. Повідомлялося про пожежу та пошкодження інфраструктурного об'єкта.