Росіяни атакували Дніпро БпЛА: повідомляють про сильну пожежу

Ввечері 17 березня армія РФ атакувала Дніпро БпЛА. Через атаку дронів у Дніпровському районі сталася сильна пожежа. Відомо про пошкоджений інфраструктурний об'єкт.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На зараз інформації про постраждалих немає", – написав Лисак.

Повітряні сили України попереджають про загрозу ворожих дронів також у Харкові, Полтаві, Черкасах.

"У вашому напрямку ворожі БпЛА! Перебувайте в укриттях!" – йдеться у повідомленні.

Як передають місцеві жителі, у Дніпрі стався "приліт" по обʼєкту інфраструктури. Вони пишуть про клуби диму від пожежі.

Нагадаємо, днями, 14 березня, ворог завдав ракетного удару по місту Кривий Ріг. Там постраждали 14 людей, серед них – дві дитини.

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