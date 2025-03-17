Россияне атаковали Днепр БпЛА: сообщают о сильном пожаре

Произошел "прилет" по объекту инфраструктуры.
Вечером 17 марта армия РФ атаковала Днепр БПЛА. Из-за атаки дронов в Днепровском районе произошел сильный пожар. Известно о поврежденном инфраструктурном объекте.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
"На данный момент информации о пострадавших нет", — написал Лысак.
Воздушные силы Украины предупреждают об угрозе вражеских дронов также в Харькове, Полтаве, Черкассах.
"В вашем направлении враждебны БпЛА! Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.
Как передают местные жители, в Днепре произошел прилет по объекту инфраструктуры.
Напомним, на днях, 14 марта, враг нанес ракетный удар по городу Кривой Рог. Там пострадали 14 человек, в том числе два ребенка.
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