Россияне атаковали Днепр БпЛА: сообщают о сильном пожаре

Вечером 17 марта армия РФ атаковала Днепр БПЛА. Из-за атаки дронов в Днепровском районе произошел сильный пожар. Известно о поврежденном инфраструктурном объекте.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

"На данный момент информации о пострадавших нет", — написал Лысак.

Воздушные силы Украины предупреждают об угрозе вражеских дронов также в Харькове, Полтаве, Черкассах.

"В вашем направлении враждебны БпЛА! Находитесь в укрытиях!", — говорится в сообщении.

Как передают местные жители, в Днепре произошел прилет по объекту инфраструктуры.

Напомним, на днях, 14 марта, враг нанес ракетный удар по городу Кривой Рог. Там пострадали 14 человек, в том числе два ребенка.

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