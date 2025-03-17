Трамп сказал, когда будет разговаривать с Путиным

Ранее Трамп заявлял, что обсудит с Путиным вопросы территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной.
Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорит с диктатором Путиным завтра утром (по американскому времени).
Об этом сообщает Clash Report.
"Я буду говорить с Путиным завтра утром", – цитирует издание слова американского президента.
Отметим, что время в Вашингтоне отстает от киевского на 7 часов. То есть, если в Вашингтоне будет, скажем 09:00 утра, то в Киеве будет 16:00 того же дня.
Напомним, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщили, что еще никогда достижение мира в Украине не было таким близким.
Ранее Трамп признался, что планирует обсудить с Путиным вопросы территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной.
А спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф,занимающийся переговорами с РФ, заявил о "значительном прогрессе" по прекращению огня.
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