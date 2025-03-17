Трамп сказав, коли матиме розмову з Путіним

Раніше Трамп заявляв, що обговорить з Путіним питання територій і "поділ певних активів" між РФ та Україною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що поговорить з диктатором Путіним завтра вранці (за американським часом).

Про це повідомляє Clash Report.

"Я розмовлятиму з Путіним завтра вранці", – цитує видання слова американського президента.

Зауважимо, що час у Вашингтоні відстає від київського на 7 годин, тобто якщо у Вашингтоні буде, скажімо, 09:00 ранку, то в Києві буде 16:00 того самого дня.

Нагадаємо, речниця Білого дому Керолайн Левітт повідомила, що ще ніколи досягнення миру в Україні не було таким близьким.

Раніше Трамп зізнався, що планує обговорити з Путіним питання територій і "поділ певних активів" між РФ та Україною.

А спецпредставник Трампа Стів Віткофф, який займається переговорами з РФ, заявив про "значний прогрес" щодо припинення вогню.

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